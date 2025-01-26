Bakan Bolat, Dünya Gümrük Günü’nü Kutladı

GÜMRÜKLERİN ÖNEMİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerin küresel ticaretin düzenli, güvenli ve etkin bir biçimde işlemesini sağlayan hayati bir köprü olduğunu vurguladı. Bolat, “Gümrükler, ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve uluslararası alanda güçlenmesinde kritik role sahiptir” dedi.

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ KUTLAMASI

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bolat, Dünya Gümrük Günü’nü kutladı. Gümrüklerin sadece sınırların ötesinde bir geçiş noktası olmadığını, aynı zamanda küresel ticaretin düzenli, güvenli ve etkin işlemesi için önemli bir bağlantı noktası olduğunu belirtti. Bolat, “Bakanlığımıza bağlı gümrüklerimiz, gelişen teknolojilere uyum sağlayarak şeffaf, hızlı ve güvenilir şekilde hizmet etmeye, ticaretin sürdürülebilirliğini ve sınır güvenliğini sağlamaya devam etmektedir” şeklinde ifadelerde bulundu.

GÜMRÜK PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Bakan Bolat, bu özel günde, ülkemizi ileriye taşıyan tüm gümrük personeline teşekkür ederek, Dünya Gümrük Günü’nü kutladı.