More
Ekonomi

Bakan Bolat, Dünya Gümrük Günü’nü Kutladı

bakan-bolat-dunya-gumruk-gunu-nu-kutladi

GÜMRÜKLERİN ÖNEMİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerin küresel ticaretin düzenli, güvenli ve etkin bir biçimde işlemesini sağlayan hayati bir köprü olduğunu vurguladı. Bolat, “Gümrükler, ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve uluslararası alanda güçlenmesinde kritik role sahiptir” dedi.

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ KUTLAMASI

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bolat, Dünya Gümrük Günü’nü kutladı. Gümrüklerin sadece sınırların ötesinde bir geçiş noktası olmadığını, aynı zamanda küresel ticaretin düzenli, güvenli ve etkin işlemesi için önemli bir bağlantı noktası olduğunu belirtti. Bolat, “Bakanlığımıza bağlı gümrüklerimiz, gelişen teknolojilere uyum sağlayarak şeffaf, hızlı ve güvenilir şekilde hizmet etmeye, ticaretin sürdürülebilirliğini ve sınır güvenliğini sağlamaya devam etmektedir” şeklinde ifadelerde bulundu.

GÜMRÜK PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Bakan Bolat, bu özel günde, ülkemizi ileriye taşıyan tüm gümrük personeline teşekkür ederek, Dünya Gümrük Günü’nü kutladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan’dan Miraç Kandili Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leyle-i Miraç vesilesiyle "Aziz milletimiz ve İslam âleminin bu mübarek gecesini kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Gündem

MİT Başkanı Kalın Şam’da Görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin Şam kentinde yeni yönetimle, lider Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle görüşmelerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.