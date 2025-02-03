Bakan Bolat: İhracatta Çifte Rekor Başlangıcı

BAKAN BOLAT’IN AÇIKLAMALARI VE DIŞ TİCARET VERİLERİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlediği basın toplantısında ocak ayına ait dış ticaret rakamlarını ortaya koydu. Bakan Bolat, “İhracata çifte rekorla başladığımızı paylaşmak istiyorum. İhracat 21.2 milyar dolara yükseldi. Bu yüzde 5.8’lik artışa tekabül etmektedir. 2024 Ocak ayında tam 20 milyar dolardı” şeklinde konuştu. Bu yıl ekonomik programın olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirten Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin pandemi döneminde büyüme gösterdiğine ve bunun devam ettiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜME TRENDİ

Bakan Bolat, “Son 17 çeyrektir Türkiye ekonomisi aralıksız büyüme trendini sürdürmektedir. İhracatçılarımız ülkemizin ekonomik büyümesine gerçekten büyük katkı vermektedirler” dedi. Ayrıca, ABD seçimlerinin ardından yeni hükümetin bazı ülkelerde yüksek gümrük vergileri uygulamaya başladığını dile getiren Bolat, Kanada ve Meksika’ya yönelik yüzde 25, Çin’e ise yüzde 10 gümrük vergisi koyulduğunu ifade etti. Bu bağlamda, “Bu misilleme karşısında ülkemizin menfaatlerini korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde bilgi verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE İTHALAT RAKAMLARI

Ayrıca, son 20 ay içinde 13 kez aylık mal ihracat rekorları kırıldığını vurgulayan Bakan Bolat, ocak ayında ithalatın geçen yıla göre yüzde 10.2 artarak 28.8 milyar dolara çıktığını aktardı. Ocak ayındaki dış ticaret açığının ise yüzde 24.2 artışla 7.7 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Ocak ayının ikinci rekoru olarak yıllıklandırılmış son 12 aylık mal ihracatına dikkat çeken Bakan Bolat, “Ocak’ta son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız tam 263 milyar dolara yükselmiştir” dedi.