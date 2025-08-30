Bakan Ersoy; Atatürk’ün Yayınlanan Görüntüleri

KUTLAMA MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya platformundan bir mesaj paylaşıyor. Mesajında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayımlanan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünü kamuoyuyla paylaşıyor.

ATATÜRK’ÜN GÖRÜNTÜSÜ

Bakan Ersoy, paylaşımında “İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103’üncü yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerine yer veriyor. 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen görüntüde, Ulu Önder Florya Deniz Köşkü’nde kendisini karşılayan çocuklarla görülüyor.

TEBRİKLER VE UNUTULMAZ HATIRALAR

Bu eşsiz görüntü ile birlikte Bakan Ersoy, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor. Ayrıca, Kurtuluş Savaşının Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor.