Bakan Ersoy: Atatürk’ün Yeni Görüntüleri

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANINDAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez kamuoyuna sunulan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

30 AĞUSTOS ZAFERİ’NİN GURURU

Ersoy, paylaşımında “İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103’üncü yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜNÜN TARİHİ VE ANLAMI

1935 ya da 1936 yılına ait olduğu düşünülen bu görüntüde, Ulu Önder Atatürk, Florya Deniz Köşkü’nde kendisini karşılayan çocuklarla bir arada yer alıyor. Ersoy, “Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.