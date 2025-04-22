Bakan Ersoy’dan 23 Nisan Mesajı

MESAJIN ANLAMINA VURGU

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Ersoy, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, Türk milletinin, kendisine çoktan bitmiş bir mücadelenin kaybedeni gözüyle bakanların kibri karşında istiklal ve istikbalini kendi eline alma kararlılığını ilan edişidir” diyerek TBMM’nin bir kurum değil, milli bir ruhun, duruş, düşünüş ve eylemin simgesi olduğunu belirtti.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖNEMİNİ ANLATTI

Ersoy, mesajında şunları ifade etti: “Ardında dağlar gibi yükselen görkemli tarihten, yaşanmışlıklardan ve verilen mücadelelerden bağımsız, TBMM’nin varlığını anlamak, değerini tahayyül, önemini idrak etmek mümkün değildir.” Bu gerçeğe dayanarak, aziz milletin ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığını belirten Ersoy, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu bayramın neden kutlandığını, nasıl sahip çıkılması gerektiğini çocuklara öğretme sorumluluğunu yükleneceğine dair kararlılığını bir kez daha vurguladı.

GEÇMİŞE SAYGI VE ANMA

Ayrıca, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehit ve gazileri rahmetle anarak, “Ruhları şad olsun” dedi.