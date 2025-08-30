Gündem

Bakan Ersoy Duyurdu: Atatürk’ün İlk Görüntüsü

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY’DAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabında özel bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün ışığına çıkarılan ve ilk kez paylaşılan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünü kamuoyuyla buluşturdu.

ATATÜRK’ÜN GÖRÜNTÜSÜ VE DUYGUSAL MESAJ

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103’üncü yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.” Ersoy, görüntünün 1935 ya da 1936 yılında çekildiğini belirterek, Atatürk’ün Florya Deniz Köşkü’nde çocuklarla bir arada olduğunu ifade etti.

ZAFER BAYRAMI’NDA ANILAN İSİMLER

Bu eşsiz görüntü ile birlikte, “aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum” şeklinde duygusal bir mesaj iletmiş oldu.

