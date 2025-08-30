Bakan Ersoy Duyurdu: Atatürk’ün Yeni Görüntüleri

BAYRAM MESAJI VE ATATÜRK’ÜN GÖRÜNTÜSÜ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı. Mesajında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden ortaya çıkarılan ve ilk kez paylaşılan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsüne yer verdi.

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları belirtti: “İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103’üncü yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.”

Bakan, 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder’in Florya Deniz Köşkü’nde karşılayan çocuklarla birlikte olduğunu ifade etti. Bu eşsiz görüntüyle birlikte, aziz milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, Kurtuluş Savaşının Başkumandanı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazileri rahmetle, minnetle ve saygıyla andığını dile getirdi.