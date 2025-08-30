Bakan Ersoy Duyurdu: Atatürk’ün Yeni Görüntüsü

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI’NDAN TARİHİ GÖRÜNTÜ PAYLAŞIMI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez kamuoyuyla paylaşılan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

BAKAN ERSOY’UN DUYGULU SÖZLERİ

Bakan Ersoy, paylaşımında “İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103’üncü yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen görüntüde Ulu Önder Atatürk’ün Florya Deniz Köşkü’nde kendisini karşılayan çocuklarla yer aldığı görüldüğü belirtildi.

30 AĞUSTOS ZAFERİ’NİN ANLAMI

Bakan Ersoy, “Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum.” diyerek bu tarihi günün önemini vurguladı.