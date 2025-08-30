Bakan Ersoy Paylaştı: Atatürk’ün İlk Görüntüleri

BAKAN ERSOY’DAN ÖNEMLİ PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle sosyal medya üzerinden özel bir mesaj yayımladı. Bu mesajda, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden keşfedilen ve ilk kez halka sunulan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsü kamuoyuyla paylaşıldı.

ATATÜRK’ÜN TARİHİ GÖRÜNTÜSÜ

Bakan Ersoy, paylaşımında “İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103’üncü yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerine yer verdi. 1935 veya 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder Atatürk, Florya Deniz Köşkü’nde kendisini karşılayan çocuklarla birlikte görülüyor.

Bakan Ersoy, bu eşsiz görüntüyle birlikte “aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum” diyerek Kurtuluş Savaşı’nın önemine dikkat çekti.