Bakan Fidan ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD DİŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. İki diplomat, gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri detaylı bir şekilde ele aldı.

İKİLİ VE BÖLGESEL İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşme sırasında, Türkiye ve ABD’nin ilişkilerinin yanı sıra Suriye’deki güncel durumu, Gazze’deki ateşkes sürecini ve Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki olası arabuluculuk çabaları da kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi amacı doğrultusunda yapılan bu görüşme önemli bir adım olarak kaydedildi.