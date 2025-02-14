More
Gündem

Bakan Fidan ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

bakan-fidan-abd-li-mevkidasiyla-gorustu

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD DİŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. İki diplomat, gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri detaylı bir şekilde ele aldı.

İKİLİ VE BÖLGESEL İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşme sırasında, Türkiye ve ABD’nin ilişkilerinin yanı sıra Suriye’deki güncel durumu, Gazze’deki ateşkes sürecini ve Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki olası arabuluculuk çabaları da kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi amacı doğrultusunda yapılan bu görüşme önemli bir adım olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Şehit Osman Oktay İzmir’de Uğurlandı

Taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, askeri törenin ardından ailesinin mezarının bulunduğu Buca Kaynaklar Mezarlığı’na defnedildi.
Dünya

Kongo’da 170 Çocuğa Cinsel Saldırı İddiası

UNICEF, doğu Kongo'da silahlı grupların bir hafta içinde yüzlerce kadına ve çocuğa tecavüz ettiğini belirtti. Cinsel şiddet, insani krizi derinleştiriyor. Savaşın büyümesi öngörülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.