Bakan Fidan’dan Kritik ABD Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington’daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

STRATEJİK ADIMLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmenin yapılacağı salona geçti. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleşecek olan ilk ziyarette, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımlar ve ilerleyen dönemde yapılacak devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıkları ele alınacak. Bunun yanı sıra, görüşmede Ukrayna ve Filistin’deki durum ile Suriye’deki gelişmeler gibi iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konular ve bu çerçevede işbirliği imkanları değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE İŞBİRLİĞİ

Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin bölgesel meselelerdeki görüşlerini ve beklentilerini iletmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarı ve bütünlüğüne verdiği destek vurgulanacak. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemi de ele alınacak. Ayrıca, insani yardımlar ve yeniden inşaat alanlarında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği belirtilecek. Görüşmede DEAŞ’la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm oluşturulması da planlanıyor. “SDG” çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanacak.