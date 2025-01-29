Bakan Fidan’dan Türk Dünyası Vurgusu

DAYANIŞMA İHTİYACI ARTIYOR

Bakan Fidan, yaptığı konuşmada Türk dünyası içindeki dayanışma ihtiyacının giderek arttığını belirtiyor. Bu doğrultuda, çalışmalarını Türk Devletleri teşkilatları çerçevesinde geliştirmeye devam edeceklerini ifade ediyor.

ADİL VE KALICI BARIŞA DESTEK

Fidan, Türk dünyası olarak Ukrayna’da adil ve kalıcı barışı desteklediklerini vurguluyor. Bunun yanı sıra, Afganistan’ın izole edilmemesi gerektiği görüşünü savunuyor.

Filistin-İsrail savaşı konusuna da değinen Bakan Fidan, kalıcı bir çözüm için Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına destek verdiklerini belirtiyor.