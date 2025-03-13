Bakan Fidan, Şam’da Şara ile Görüşecek

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER ŞAM’DA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Bakan Fidan’ın, SDG’nin Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi sonrasında Ahmed Şara ile görüşeceği öğrenildi.

GÜNDEM MADDELERİ ARAŞTIRILACAK

Görüşmede, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında meydana gelen çatışmaların da gündeme geleceği belirtildi. Bu önemli görüşmenin detayları merakla bekleniyor.