Gündem

Bakan Fidan, Şam’da Şara ile Görüşecek

bakan-fidan-sam-da-sara-ile-gorusecek

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER ŞAM’DA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Bakan Fidan’ın, SDG’nin Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi sonrasında Ahmed Şara ile görüşeceği öğrenildi.

GÜNDEM MADDELERİ ARAŞTIRILACAK

Görüşmede, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında meydana gelen çatışmaların da gündeme geleceği belirtildi. Bu önemli görüşmenin detayları merakla bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Fidan, Güler ve Kalın Şam’da Görüşüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a giderek Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Gündem

Citi, Ereğli İçin Hedef Fiyatı Yükseltti

Citi, Erdemir'in hedef fiyatını 28 TL'den 30 TL'ye çıkararak yatırım önerisini "AL" seviyesinde tutmaya devam etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.