Bakan Fidan, Ukrayna’yı Ziyaret Edecek!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 29-30 Mayıs 2025 Tarihlerinde Ukrayna’da

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Ukrayna’ya resmi gezi yapacağını açıkladı. Açıklamada ziyaretin içeriği ve görüşülecek konular hakkında ayrıntı verilmezken, diplomatik kaynaklar Fidan’ın Kiev’de üst düzey görüşmeler gerçekleştireceğini ifade ediyor.

Bölgesel Gelişmeler Ele Alınacak

Fidan’ın görüşmelerinde, Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz güvenliği, insani yardım koridorları ve Ukrayna’nın yeniden inşası gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin, savaşın başlangıcından bu yana sürdürdüğü denge politikası ve barış çabaları kapsamında bu ziyaretin özel bir öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Türkiye’nin Barışa Verdiği Önem

Ankara, hem Moskova hem de Kiev ile sürdürülebilir diyalog kurabilen nadir ülkelerden biri olarak uluslararası alanda dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen aktif dış politika ve tarafları müzakere masasında bir araya getirme çabaları, Türkiye’yi bölge barışı açısından vazgeçilmez bir aktör haline getiriyor. Bakan Fidan’ın ziyareti de bu bağlamda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İkili İlişkiler ve İş Birlikleri Konuşulacak

Ziyaret gündeminde yalnızca savaş değil, aynı zamanda ikili ticaret ilişkileri, savunma sanayi iş birlikleri, enerji projeleri ve insani yardım faaliyetleri gibi konular da yer alıyor. Türkiye, savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden yapılanma sürecinde aktif bir rol üstlenmeyi planlıyor.