Gündem

Bakan Fidan ve Heyeti Şam’da Zirvede

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ŞAM’A YAPILAN ZİYARET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’a önemli bir ziyaret gerçekleştirmek üzere geldi. Bu ziyaret sırasında Bakan Fidan’ın, SDG’nin Suriye yönetiminin denetimine girmesi sonrasında Ahmed Şara ile bir araya geleceği bildiriliyor.

GÖRÜŞME GÜNDEMİ

Görüşmede, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında yaşanan çatışmalar gibi diğer önemli gündem maddelerinin de masaya yatırılması bekleniyor. Bu temasların, bölgedeki gelişmeler açısından kritik bir rol oynaması öngörülüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Şam’da Görüşmeler Yapacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a giderek Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşme gerçekleştirecek. Bu ziyaret önemli bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.
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