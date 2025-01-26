Bakan Göktaş: Aileyi Koruma Adımları Atacağız

HÜKÜMETİN SOSYAL POLİTİKALARI ÜZERİNE VURGU

Bakan Göktaş, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda gerçekleşen AK Parti Çankırı 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’nde konuşma yaptı. Bu konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi. Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda pek çok eser ve hizmet siyaseti gerçekleştirildiğini belirtti. “Türkiye’yi nereden nereye getirdik dediğimiz alanlardan bir tanesi de sosyal politikalar” dedi. Ayrıca, Çankırı’nın engelsiz bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı. Kentte engellilere yönelik birçok olumlu hizmetin faaliyet gösterdiğini ve pilot projelerin çoğunun burada uygulandığını ifade etti. Bu çalışmalardan Türkiye’nin diğer illerinde de faydalanacaklarını belirtti. Bakanlık olarak sundukları hizmetleri kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

AİLENİN ÖNEMİ VE AİLE YILI İLANI

Göktaş, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak bu durumun neden önemli olduğuna dikkat çekti. “Cumhurbaşkanımız 78’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ‘ailemiz, istikbalimiz’ diyerek aileyi, Birleşmiş Milletler kürsüsünde merkeze oturtan tek lider olmuştur” ifadelerini kullandı. Medeniyetlerinden bugüne aile gücünü her zaman önemsediklerini ifade etti. Aile kavramının dünyada ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve ülkesinde yalnızlaşma, yaşlanma ve azalan doğurganlık gibi sorunların olduğunu vurguladı. Türkiye’nin geleceği açısından aile yapısındaki değişimlerin önemli olduğunun altını çizdi. Dinamik ve genç aile yapısının ülkenin gücünü oluşturduğunu söyleyen Göktaş, Aile Yılı nedeni ile aileyi korumak ve güçlendirmek için önemli adımlar atacaklarını ifade etti.