Bakan Gürlek’ten Fatih’teki Bina Çökmesi Açıklaması

Adli Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un Fatih ilçesinde gerçekleşen patlama sonucunda iki binanın çökmesi ile ilgili olarak adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

SÜREÇTİKÇE TAKİP EDİYORUZ

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakarca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” vurgusunu yaptı.

