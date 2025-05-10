Bakan Hakan Fidan: Suikast Girişimi Yaşadım

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV’de yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir suikast girişiminden bahsetti.

ZEHİRLEME TEŞEBBÜSÜ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Bakan Fidan, 4-5 yıl önce ağır bir zehirlenme girişimi yaşadığını vurguladı. “Vücuduma yüksek dozda arsenik ve cıva verildi. Olay esnasında fark edilmedi ama yapılan tahliller sonucunda durum netleşti. Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm” şeklinde konuştu. Yaşadığı bu olay, kendisi için ciddi bir sağlık sorunu oluşturdu.

TEHDİTLERİN KAYNAĞI

Kendisine yöneltilen “Bu saldırının arkasında kim ya da kimler var?” sorusuna ilgi çekici bir yanıt verdi. “Bu konuların detayına girmeye gerek yok. Tehdit sadece içeriden gelmiyor. Dışarıda da çok sayıda düşman var. Bu, sadece yerel bir mesele değil.” Fidan, ayrıca “FETÖ’cülerin ve diğer organize suç örgütlerinin benim ve ailemle ilgili yaptıkları propaganda yeryüzünde hiçbir yerde görülmemiştir herhalde” dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin diplomatik ilişkileri ve güvenlik politikalarını etkileyen karmaşık dengeleri gözler önüne sererken, Fidan’a yönelik geçmişteki saldırının uluslararası boyutları olabileceği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.