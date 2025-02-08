Bakan Işıkhan’dan Özgür Özel’e Sert Tepki

BAKAN IŞIKHAN’IN TEPKİSİ

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Filistin konusundaki açıklamalarına karşı çıktı. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi, Filistin davasının en güçlü destekçisi olmuştur.” şeklinde ifadeler kullandı.

ADİL VE KALICI BARIŞ ADIMLARI

Ayrıca Bakan Işıkhan, “Türkiye’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adil ve kalıcı barışın sağlanması, 1967 sınırları temelinde, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması için verdiği samimi mücadeleye milletimiz şahittir.” dedi. Bu bağlamda, yaşanan hakikatlere rağmen belirli odakların ve ‘sözde’ siyasilerin tutumlarına değindi.

MİLLETİN VİCDANI VE DESTEK

Işıkhan, bu tür açıklamaların aziz milletin vicdanına sunulduğunu, Filistin halkına verdikleri desteği ise kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. “Filistin halkına verdiğimiz desteği kararlılıkla devam ettireceğiz.” sözleriyle desteklerini yine vurguladı.