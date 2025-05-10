Bakan Kurum, Deprem Sürecini Takip Edecek

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen deprem konulu toplantıda alınan kararların uygulanacağını ve sürecin takipçisi olacağını belirtti. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile 39 ilçe belediye başkanıyla bir araya gelen Bakan Kurum, depreme karşı siyaset yapılmaması gerektiğini vurguladı. Depreme dirençli bir İstanbul için tüm belediyelerle ortak hareket edeceklerini belirten Kurum, bu doğrultuda önemli kararlar aldı.

DEPRESİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ALINAN KARARLAR

2000 yılı öncesi inşa edilen 3 milyon 300 bin bağımsız bölüm öncelikli olarak dönüşüme alınacak. Ayrıca, İstanbul’daki metruk yapıların bir an önce yıkılması için gerekli talimatlar verildi. Tüm belediyelerle ortak bir komisyon kurulacak ve kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak. Bakan Kurum, konuyla ilgili “Deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla deprem bölgesine gitti. Burada yaptığı açıklamalarda toplamda 11 ilde 453 bin hak sahibine yıl sonuna kadar konut teslim edileceğini bildirdi. 3 bin 481 şantiyede, 182 bin emekçi, mühendis ve mimar ile çalışmaların sürdüğünü aktaran Kurum, deprem bölgesinin hızlı bir şekilde yeniden inşa edilmesi için her detayın takip edildiğini belirtti. Kurum, depremzedeler için yürütülen konut projelerinin hızla ilerlediğini ifade ederek,

ISTANBUL’UN DEPREME HAZIRLIK SÜRECİ

Marmara ve İstanbul’un güvenliğini, ülkenin güvenliği ile eşdeğer görerek İstanbul’un depreme hazırlık sürecinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Bakanlık olarak tüm belediyelere 7 gün 24 saat destek vereceklerini yazan Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm için gerekli adımların atılacağını ifade etti.