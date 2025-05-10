Bakan Kurum, İstanbul’daki Deprem Sürecini Takip Edecek

DEPREM KONULU TOPLANTI VE ALINAN KARARLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da yapılan deprem odaklı toplantıda alınan kararların uygulanacağını ve sürecin takipçisi olacağını belirtti. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçe belediye başkanıyla bir araya gelen Bakan Kurum, deprem konusunun siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kurum, deprem dirençli bir İstanbul için tüm belediyelerle birlikte hareket edeceklerini söyledi. 2000 yılı öncesinde inşa edilen 3 milyon 300 bin bağımsız bölüm, dönüşüm için öncelikli bir hedef olarak belirlendi.

METRUK YAPILAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

İstanbul’daki metruk yapıların hızlı bir şekilde yıkılması yönünde talimat verildi. Tüm belediyelerle ortak bir komisyon kurulacak ve kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak. Bakan Kurum, bu konuyla ilgili açıklamalarında, “Deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor,” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaları incelemek üzere deprem bölgesine gitti. Burada yaptığı açıklamalarda, “11 ilde toplamda 453 bin hak sahibine yıl sonuna kadar konut teslim edilecek,” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, 3 bin 481 şantiyede 182 bin emekçi, mühendis ve mimarın çalıştığını ifade etti ve deprem bölgesinin yeniden inşa sürecinin tüm detaylarının takip edildiğini belirtti.

MARMARA VE İSTANBUL’UN GÜVENLİĞİ

Bakan Kurum, İstanbul’un deprem hazırlık sürecinin ülke güvenliği açısından son derece önemli olduğunun altını çizerek, “Bakanlık olarak tüm belediyelere 7 gün 24 saat destek verecek” dedi. Kurum, İstanbul’daki kentsel dönüşüm için gerekli adımların atılacağını vurguladı.