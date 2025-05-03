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Bakan Memişoğlu Duyurdu: 2 Bin 239 Hekim Atanacak

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SAĞLIK BAKANINDAN ÖNEMLİ DUYURU

Binlerce sağlık çalışanı ve aday için beklenen açıklama nihayet geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çerçevesinde toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını belirtti.

Bakan Memişoğlu, “1566’sı uzman tabip, 673’ü tabip olmak üzere hekim atamaları için münhal kadrolar yayımlandı. Detaylara ‘http://yhgm.saglik.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir. Atamaların ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde açıklamalar yaptı.

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