Bakan Şimşek: 2025’te Maliye Sıkılaşacak

2025 HEDEFLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yol haritasını paylaşarak kalıcı fiyat istikrarı sağlamayı ve ekonomideki yapısal dönüşümü hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Maliye politikasının daha sıkı olacağını belirten Bakan Şimşek, “Enflasyonun düşmeye devam edeceği bu dönemde para politikasını desteklemek için mali disiplini güçlendirecek ve arz yönlü politikaları devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, 2023 yılı mayısından bu yana uygulanan programın olumlu sonuçlarını aldıklarını ve 2024’te dış kırılganlıkların azaltıldığı, dayanıklılığın artırıldığı bir yıl yaşanacağını söyledi. “Programı başarıyla uygulayarak ödemeler dengesi riski ve enflasyonun kontrolden çıkma riskini ortadan kaldırdık” diyen Bakan, 2025 yılına dair hedeflerini şöyle sıraladı: “Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak ve ekonomide yapısal dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve adil gelir dağılımı için yapısal reformları hayata geçireceğiz.”

ENFLASYON VE DEZENFLASYON](https://www.jqueryscript.net/demo/jQuery-Multiple-Select-Plugin-For-Bootstrap-4/multiple-select.html)

Şimşek, enflasyondaki düşüşün devam edeceğini aktararak, 2025’te dezenflasyonda dört temel unsurun belirleyici olacağını vurguladı. Şimşek, “Birincisi, para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek. İkincisi, 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranının azalması negatif mali etki yaratacak. Üçüncüsü, bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu belirleyeceğiz. Dördüncüsü, dezenflasyonu arz yönlü tedbirlerle destekleyecek ve bu alanda reformlara hız kazandıracağız” dedi.

Özellikle gıda, konut ve enerji alanlarında yapılacak yeni reformların önemi üzerinde duran Bakan, sulama projeleri, gıda lojistiği destekleri ve sosyal konut arzını artırmaya yönelik adımların bu sürecin bir parçası olduğunu kaydetti. Enerji dönüşümünün yerli ve yenilenebilir kaynaklarla gerçekleştirileceğini belirtti.

KAYITDIŞILIKLA MÜCADELE DÖNEMİ

Bakan Şimşek, 2025’te yeni vergi düzenlemelerinden ziyade kayıt dışılık ile mücadele ve harcama disiplininin ön plana çıkacağını vurguladı. “Deprem dışındaki alanlarda harcama disiplinine devam edeceğiz. Yeni ihdas edilen asgari kurumlar vergisi başta olmak üzere alınan tedbirler, vergilemede gönüllü uyumu güçlendirecek” dedi.

Bütçe açığının milli gelire oranının 2025’te yüzde 3,1’e düşmesini beklediklerini belirten Bakan Şimşek, “Kamu maliyesiyle enflasyonla mücadelenin güçlü bir destek sağlayacağını” ifade etti.

REZERVLERDE ARTIK SÜREÇLER

Cari açıktaki düşüş ve Türk lirasına artan güven ile önemli ölçüde rezerv birikimi sağlandığını söyleyen Şimşek, “2023’te brüt rezervlerimiz 57 milyar dolar artarken, swap hariç net rezervlerimiz 104 milyar dolar arttı” dedi. Ayrıca, Türk lirasına güvenin arttığını ve yabancı para mevduatlarının toplam içindeki payının yüzde 41,4’e düştüğünü belirtti.

GELİR DAĞILIMINDA İYİLEŞME

Ekonomi programının gelir dağılımındaki bozulmayı gidermeye başladığını kaydeden Şimşek, “Gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren Gini Katsayısı 2023 yılında olumlu yönde değişim göstermeye başladı. Çalışanların milli gelirden aldığı pay son 26 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyondaki düşüş ile vatandaşlarımızın alım gücünün artacağını ve gelir dağılımındaki düzelmenin süreceğini” aktardı.

BÜYÜME VE İŞGÜCÜ PİYASASI

Bakan Şimşek, 2023’te alınacak bütçe açığı oranının 6,4 iken uygulanan politikalarla bunu 5,2’ye çekmeyi başardıklarını dile getirdi. 2024’te bu oranın 4.9’u göreceğini öngördüklerini açıkladı. Ayrıca, “Büyüme ılımlı ve dengeli seyrediyor” diyerek büyüme sürecinin işgücü piyasasında görülen güçlü durumu desteklediğini belirtti.

2024 yılının ilk çeyreğinde ekonomik aktivitede göreli bir toparlanmanın baş göstereceğini söyleyen Şimşek, ayrıca küresel koşulların ekonomiye destek vereceğini kaydetti. Yabancı pazarlardaki gelişmelere dikkat çeken Bakan, Türkiye’nin önemli avantajlara sahip olduğunu sözlerine ekledi.