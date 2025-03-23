Bakan Şimşek: Adımlara Devam Edeceğiz

PİYASALARIN SAĞLIKLI İŞLEYİŞİNE YÖNELİK ADIMLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi. Bakan Şimşek, “Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin.” şeklinde ifadeler kullandı.

EKONOMİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal paylaşım platformu üzerinden ekonomi programına dair açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ekonomik programımızı, kararlıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, şu noktaları ayrıca dile getirdi: “Cari açığımız düşük, bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında, Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlam, dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ederken işsizlik oranımız uzun süredir tek hanede, temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde.”

Bölgede etkin diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, Türkiye’de terörsüz bir hedef doğrultusunda huzur ve güveni artırmaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, “İlgili tüm kurumlarımız, piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır.” dedi.