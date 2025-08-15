Bakan Şimşek: Brüt Rezervler 174,4 Milyar Dolar

ŞİMŞEK’TEN OLUMSUZ DÖNGÜYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden finansal piyasalara dair bazı değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, piyasaların içinde bulunduğu olumlu döngünün güçlendiğini ve makro finansal istikrarın da pekiştiğini belirtti.

REZERVLER TARİHİ ZİRVEDE

Şimşek, “Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat stokunun son iki yılda kesintisiz olarak 3 trilyon lira azalarak gerilediği bilgisini verdi.

TL MEVDUAT PAYI ARTIYOR

Bakan, TL mevduatın payının yüzde 59,6’ya yükseldiğini, 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizinin de yeniden yüzde 7’nin altına düştüğünü aktardı. Şimşek, “Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.” diyerek sürecin önemini vurguladı.