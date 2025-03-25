Bakan Şimşek: Ekonomi Desteklenerek Güçlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmede yaşanan gelişmelerin enflasyonda sürekli bir hasara yol açmayacağını belirtti. Şimşek açıklamalarına devam ederken, “Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60’ının yabancı yatırımcı, yüzde 30’unun yerli şirketler ve yüzde 10’unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz” şeklinde ifade etti. Ayrıca, “Cumhurbaşkanı’nın ekonomik programa desteği tamdır” diye ekledi.

DÖVİZ REZERVLERİNİ DESTEKLEME PLANI

Finansal piyasalarda yaşanan volatilitenin azalacağını dile getiren Bakan Şimşek, “Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır” diyerek, “Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz” sözleriyle dikkat çekti.

DÖVİZ SEPETİNDEKİ KAYIP

TCMB Başkanı Karahan, yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmede, TCMB’nin dezenflasyon stratejisinin reel kura bağlı olmadığını ifade ederken, “Döviz sepetinde aylık yüzde 4 kayıp oluştu” dedi. Bakanlıktan gelen açıklamada ise, “Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır” şeklinde bilgiler verildi.