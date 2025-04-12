Bakan Şimşek: Enflasyon Azalıyor, Azalacak

KÜRESEL EKONOMİDEKİ KIRILGANLIK

Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde gerçekleşen “Küresel Sınamalar ve Türkiye’nin Görünümü” adlı oturumda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonominin mevcut kırılgan durumunu değerlendirdi. Bakan Şimşek, küresel ekonominin yüksek belirsizlik ve dalgalanma yaşadığını ifade etti ve Türkiye’nin bu zor süreçte daha dayanıklı bir konumda olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı, dış ticaret, enerji dönüşümü, yapay zeka ve savunma sanayi alanındaki reformları anlattı. IMF’nin tahminlerine göre küresel GSYİH’de yüzde 7’lik bir azalma beklenirken, Bakan Şimşek, “Ticaret savaşları, korumacılık ve jeopolitik gerilimler küresel üretimi zorluyor. Çin, küresel imalatı domine ediyor; Avrupa, ABD ve Japonya ise güç kaybediyor.” şeklinde konuştu.

İÇ TALEP VE YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Bakan Şimşek, Türkiye’nin büyüme modelinin ihracata değil, iç talep ve yatırımlara dayandığını belirtti. “Tarihi olarak net ihracat büyümeye katkı sunmaktan çok, sınırlayıcı oldu. Türkiye ekonomisinin temel itici gücü iç talep ve yatırımlar.” ifadelerini kullanan Bakan, bu durumun Türkiye’yi küresel ticaretteki daralmaya karşı daha az kırılgan hale getirdiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin ihracatının yüzde 62’sinin serbest ticaret anlaşması olan ülkelere yapıldığını ve bu ülkeler arasında Avrupa Birliği’nin öne çıktığını belirtti. “Bu ülkelerle ilişkiler sürdüğü sürece, ihracatımızın önemli bölümü korumalıdır.” dedi.

YENİ LOJİSTİK KORİDORLAR

Bakan Şimşek, Türkiye’nin Çin’e uzanan Orta koridorun önemli bir parçası olduğunu belirtti. Irak’tan Türkiye’ye, oradan Londra ve Pekin’e bağlanacak yeni kalkınma koridoru yatırımlarını anlatarak, “Bağlantı çok önemli. Biz barışa, güvenliğe ve refaha yatırım yapıyoruz çünkü bundan kazanç sağlıyoruz.” dedi. Bu projelerin maliyet etkin ve etkili lojistik çözümler sunduğunu da vurguladı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Enflasyon konusunda kararlı olduklarını belirten Bakan Şimşek, “Enflasyon düşüyor, düşecek. Bu programı hayata geçirmek için her şeyi yaptık. Güçlü siyasi destek var, kararlıyız. Bu süreci yönetecek kapasitemiz de mevcut.” ifadelerini kullandı. Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının beklentileri etkileyebileceğini ancak dezenflasyon sürecinin devam edeceğini de sözlerine ekledi. Kurda yaşanan sınırlı zayıflamanın, petrol fiyatlarındaki düşüşle dengelenebileceğini aktaran Şimşek, sıkı para politikasının net dezenflasyonist etkiler yaratacağını belirtti. Mali tarafta ise bütçe disiplininin korunacağını ve kamu borcunun GSYİH’ye oranla yüzde 25 seviyesinde olduğunu açıkladı.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BAŞARILAR

Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 80’e ulaştığını paylaşan Bakan Şimşek, “25 yıl önce en büyük ithalatçılardandık, şimdi ilk 10 ihracatçı arasına giriyoruz. 3 bin 500 şirketimiz ve bin 100 aktif projemiz var.” şeklinde konuştu. Ayrıca yapay zekanın küresel üretkenliği artıracağını ancak herkes için eşit şekilde dağılmayacağını belirten Bakan, Türkiye’nin bu alanda yüksek sayıda mezun veren ülkeler arasında bulunduğunu da ifade etti.