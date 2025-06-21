Bakan Şimşek: Enflasyon Düşecek, Üç Sektör Var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta başından bu yana Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin AK Partili vekilleri ile sıklıkla bir araya geliyor. Ekonomi değerlendirme toplantılarına devam eden Şimşek, Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, bu toplantılarda milletvekillerinin ekonomi ile ilgili sorularını da cevaplıyor. Bakan, bir süredir uygulanan ekonomi programının düzenli bir şekilde ilerlediğine vurgu yaparken, İran ve İsrail savaşının Türkiye’ye yansımalarını da değerlendiriyor. Şimşek’in, İran-İsrail savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının daha da yükselebileceği bilgisini vekillerle paylaştığı bilgisi öğrenildi.

ÜÇ SEKTÖR ENFLASYONU ARTIRIYOR

Bakan Şimşek, AK Partili vekillerle yaptığı sunumda enflasyonu etkileyen üç ana sektörü belirledi. Bu sektörler; konut, gıda-hizmet sektörü ve enerji sektörü olarak sıralandı. Şimşek, bu sektörlerin enflasyonu artırdığını ve fiyatların düşürülmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Enflasyonun düşmesiyle birlikte kira ve konut satış fiyatlarının da gerileyeceğini belirten Şimşek, TOKİ’nin konut sayısını artırmasının bu sorunları çözeceği bilgisini aktardı.

TASARRUF UYGULAMALARI BAŞARILI

Toplantılarda ayrıca 2024 yılında yayımlanan Kamuda Tasarruf Genelgesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şimşek, milletvekillerine kamuda önemli ölçüde tasarruf sağlandığını belirtti. Mehmet Şimşek, özellikle kamu araçlarının satışının ardından elde edilen gelirlerden bahsetti.