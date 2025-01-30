Bakan Şimşek: Enflasyon Hedefimiz %21

ENFLASYON HEDEFİ VE YAŞANAN HAKSIZLIKLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine indirmek. Hayat pahalılığını çözmek için bir program uyguluyoruz” açıklamasında bulundu. AK Parti Ankara Kadın Kolları 7’nci Olağan Kongresi, parti genel merkezinde düzenlendi. Kongreye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede bir mesajı okundu. Erdoğan, “AK Parti, Türk siyasi hayatında en yaygın, en etkin kadın teşkilatlanmasını kuran partidir.” diyerek kadınların partideki önemini vurguladı. Kadınların sadece partinin faaliyetlerinde değil, ülkenin kalkınmasında da büyük rol oynadığını ifade etti.

CARİ AÇIK VE REZERV ARTIRIMI

Kongrede konuşan Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Şimşek, “Dünya büyük bir belirsizlikle karşı karşıya, jeopolitik gerilimler var. Bu programdan maksadımız Türkiye’nin bünyesini sağlamlaştırmak.” dedi. Cari açığın önemli ölçüde düşürüldüğünü ve Türk lirasının güveninin artırıldığını vurguladı. Bakan, “Rezervlerimizi de ciddi bir şekilde artırdık. Kur Korumalı Mevduatı yaklaşık 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına çektik.” ifadesini kullandı.

BÜTÇE DİSİPLİNİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe harcamalarını 1,2 trilyon lira azaltarak disiplini sağladıklarını söyledi. “Bütçemizde daha çok kaynak eğitime, sağlığa, altyapıya ve sosyal yardımlara gitsin istiyoruz. Harcamaları disiplin altına alarak Türkiye’nin risk primini düşürüyoruz.” diyerek 2024 yılı itibarıyla enerji sübvansiyonlarının hedeflerini açıkladı. Enerji desteği alanında 4,1 milyon haneye toplam 61,5 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.

KADIN İSTİHDAMI VE DESTEKLER

Bakan Şimşek, kadın istihdamının artış gösterdiğini belirterek, “Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 21’den yüzde 37’ye çıktı.” dedi. Kadın kooperatiflerine ve genç kadın girişimcilere destekler sunulduğuna dikkat çekti. “Kadınların iş gücüne katılım oranında Türkiye sınıf atlayacak.” ifadesini kullandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLERDEN KADINA VERİLEN DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, “Ailemizi güçlendireceğiz, kadınlar her alanda güçlü bir şekilde yer alıyor.” dedi. Kadınların toplumsal katılımını artıracaklarını belirtti. Bakan, “Kadınların her alanda sesi daha güçlü çıkıyor.” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişten bugüne kadın hakları konusundaki katkılarını da vurguladı.