Bakan Şimşek’in Sektörel Enflasyon Değerlendirmesi

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentileri üzerine açıklamalarda bulundu. Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, enflasyon beklentileriyle ilgili önemli veriler sundu. “Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a geriledi.” ifadesini kullanan Şimşek, bu durumun olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

HANEHALKI BEKLENTİLERİ SINIRLI ARTIYOR

Bakan Şimşek, geçmiş enflasyondan daha fazla etkilenen hanehalkı beklentisinin şubat ayında sınırlı bir artış gösterdiğini belirtti. Piyasa beklentisinin enflasyon hedefleri ile uyumlu olduğunu ifade eden Şimşek, “Yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bu açıklamalar, enflasyonla mücadelenin ve ekonomik hedeflerin ne kadar önemli olduğu konusunda önemli ipuçları sunuyor.

Reklamsız haber uygulaması