Bakan Şimşek’ten Enflasyon Beklentisi!

HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE ÖNEMLİ GÜNDEM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TGRT Haber’e verdiği röportajda hayat pahalılığıyla mücadelenin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Bakan Şimşek, “Amacımız, enflasyonu planlı bir şekilde aşağı çekmek. Bu programa başlarken bir yıllık bir plan öngörmüştük. Buna para politikasının yeniden inşası da dahildi” dedi. Yıllık enflasyonun aşağı yönlü seyrinin olumlu olduğunu belirten Bakan, “Son dönem içinde yaşanan iç ve dış şoklara rağmen bu düşüşün devam etmesini bekliyoruz” diye ekledi.

ENFLASYON HEDEFLERİ VE GELİŞMELER

Bakan Şimşek, bu yıl için enflasyon hedeflerinin “yirmili rakamlar” olduğunu açıkladı. Tahmin aralığının yüzde 19 ile 29 arasında olduğunu belirten Bakan, “Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu anda yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 37,9 civarında” bilgisini paylaştı. Temel mallardaki enflasyonun ciddi şekilde düştüğünü ve gıda enflasyonunun yüzde 36 seviyelerinde olduğunu aktararak, mal enflasyonunun ise yüzde 31’lere indiğini ifade etti.

HİZMET ENFLASYONU VE BEKLENTİLER

Bakan, özellikle kira ve eğitim gibi kalemlerin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini, bu yıl hizmet enflasyonunun yüzde 90’ın altında seyrettiğini bildirdi. Yılın sonuna doğru yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına inmesini beklediklerini belirten Bakan, “Para politikası sıkı, gelirler politikası arz yönlü destek veriyor” şeklinde konuştu.

CARI AÇIK VE PETROL FİYATLARI

Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çekme hedefinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Bakan, dış kaynağa erişim konusunda da olumlu gelişmeler yaşandığını aktardı. Petrol fiyatlarının 60 dolar civarında olduğunu ve bu durumun enflasyonu aşağı çekebilme potansiyeline sahip olduğunu belirten Şimşek, “Bu petrol fiyatları bu seviyede devam ederse, enflasyonu en az 1,2 puan aşağı çeker” dedi.

PROGRAMIN GÜÇLÜ ETKİLERİ

Bakan, programın uygulanması sayesinde iki önemli şoku sınırlı bir şekilde atlatıldığını belirtirken, “İki yıldır bunu bir koro halinde ifade eden kesim var. Madem böyle, bu iki büyük şoku üst üste nasıl atlatabildik?” sorusunu yöneltti. Bunun yanı sıra, “Hayat pahalılığı ile mücadele için kararlıyız” ifadesiyle hükümetin bütçedeki performansını artırma hedeflerini de konuştuklarını öne sürdü.

GELİR VE HARİCAMALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Bakan, gelir tarafının tüketimle bağlantılı olduğunu belirtip, harcamaların kontrol altına alınmasının önemine dikkat çekti. Dış talep yavaşlamasının ihracatı etkileyebileceğini, ancak iç talepteki yavaşlamanın ithalatı etkileyeceğini ifade etti. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açığı büyük oranda aşağı çekeceğine inandığını belirtti. Cari açığın Şubat itibarıyla 12,8 milyar dolara ulaştığını ve “Altın hariç cari fazlamız var” bilgisini vererek, nihai bir değerlendirme yaptı.