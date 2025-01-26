Bakan Şimşek’ten İzinsiz Çekiliş Uyarısı

YASA DIŞI BAHAİ VE SANAL KUMARLA MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede geçen yıl 233 bin internet sitesinin kapattırılması için harekete geçti. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, MPİ’nin yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle mücadelesi durmaksızın sürüyor. MPİ, ilgili mevzuatta kendisine verilen izleme ve denetim görevi çerçevesinde yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri ile bu sitelere yönelik reklam ve yönlendirme yapan hesapları tespit ediyor ve yasal işlemleri gerçekleştiriyor. 2023 yılında 168 bin 30, 2024’te ise 233 bin internet sitesine yönelik tespit yapıldı ve bu yayınların engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ihbarda bulunuldu.

SİTELERİN MENŞEİ ANALİZİ

2024 yılında erişimin engellenmesi sağlanan 233 bin yasa dışı sitenin yüzde 56’sının ABD, yüzde 17’sinin Ermenistan ve yüzde 6’sının Hollanda menşeli olduğu belirlendi. Ayrıca, suç teşkil eden yayın ve faaliyetlerin cezalandırılması amacıyla 2024 sonu itibarıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar oynattığı gerekçesiyle engellenen 375 bin 367 internet sitesi ile 6 bin 731 tekil alan adı için geçen yıl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı. Bu siteler, suç ve suçluyla mücadele çalışmalarında değerlendirilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığına bildirildi. Soruşturmalar devam ederken, adli süreçler izleniyor.

İZİNSİZ ÇEKİLİŞLERİN TAKİBİ

Ayrıca, fiziki ya da sanal ortamda Milli Piyango İdaresinden izin alınmadan düzenlenen yasa dışı çekilişler için gerekli idari ve adli tedbirler alınıyor. Bu çerçevede İdare, 2024 yılında 286 izinsiz çekiliş ve uygulama hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu ve ilgili kişi, işletme ya da hesap sahipleri hakkında yasal işlem yapılmasını talep etti. Fiziksel ortamda düzenlenen bazı çekilişler için ise mülki idare amirliklerine bildirim yapılarak ruhsat iptali de dahil olmak üzere çeşitli idari müeyyidelerin uygulanması sağlandı.

VATANDAŞLARA YASAL UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele konusunun önemini vurgulayarak, “Vergi kaybına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye kararlıyız. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişleri önlemek için her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz.” dedi. Özellikle sosyal medya üzerinden düzenlenen izinsiz çekilişlere dikkat çeken Şimşek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için hatırlatmak isterim ki İdareden izin almadan piyango veya çekiliş düzenlemek 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile adli para cezası gerektiren bir suçtur. Buna göre, bedelli ya da bedelsiz herhangi bir eşya piyangosu veya çekiliş düzenlenmesi için izin alınması zorunludur. Aksi halde ilgili mevzuatta öngörülen idari, mali veya cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.” Şimşek, suç niteliği taşıyan yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle mücadelelerinin durmaksızın süreceğini belirtti.