Bakan Şimşek: Yıllık Enflasyonda Düşüş Yaşandı

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ RÜZGARI

Uzmanlar, Ocak ayında enflasyonun aylık bazda artış göstermesine rağmen, yıllık bazda belirgin bir azalma yaşanmasını olumlu buluyor. Bu veriler, hükümetin enflasyonla mücadeleye yönelik politikalarının ve alınan tedbirlerin etkili olmaya başladığını gösteriyor. Ancak hizmet sektöründeki enflasyon oranının yüksek seviyelerde kalması ve genel enflasyonun beklenen hedeflere ulaşamaması dikkati çekiyor.

BAKAN ŞİMŞEK’İN DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, yıllık enflasyonun 23 puan azalarak %42,12 seviyesine düştüğünü belirtti. Bu kayıpların, hayata geçirilen politikalarla bağlantılı olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, temel maddelerde yıllık enflasyon oranının son 38 ayın en düşük seviyesinde, yani %24’e gerilediğini aktardı. Ancak hizmet enflasyonunda %27 puanlık bir düşüş görünmesine rağmen, bu rakamlar hala yüksek seyrediyor.

DÖNEMSEL ETKİLER VE HÜKÜMET POLİTİKALARI

Aylık enflasyondaki artış durumunu dönemsel etkilerle ilişkilendiren Bakan Şimşek, hükümetin enflasyon hedefleri doğrultusunda uyguladığı politikaların etkili olduğunu ve bu sayede son 4 yılın en düşük Ocak ayı enflasyonunu yakaladıklarını ifade etti. Bakan, uyguladıkları politikaların enflasyon üzerindeki olumlu etkisini vurgulayarak, temel maddelerdeki enflasyonun önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekti. Ayrıca, hizmet enflasyonunun yüksek kalmaya devam etse de düşüş trendinde olduğunu belirtti. Aylık enflasyondaki artışın dönemsel etkilere bağlandığı ve hükümetin enflasyon hedefi doğrultusunda adımlar attığı vurgusu yapıldı.