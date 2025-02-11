Bakan Soylu’dan İmamoğlu Açıklaması

BAKAN SOYLU’NDAN YARGIYA SAYGI VURGUSU

Bakan Süleyman Soylu, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yargıya saygı gösterilmesi gerektiğini dile getiren Soylu, “İşinize geldiği zaman yargıyı en üst noktaya taşımak, işinize gelmediği zaman yargıyı töhmet altında bırakmak ve hakaret etmek doğru bir davranış olmayabilir. Burada kesinleşmemiş adımları olan bir yargı kararı var. Önceki mahkeme sürecinde de yapılanlar anayasa 138’e aykırıdır. Yargının süreçlerini etkilemeye çalışan, anayasayla teminat altına alınan yargının kendi ilkelerine göre karar verme anlayışını etkilemeye çalışmaktır. Bir önceki mahkeme de billboardlarla çevrilmiştir. Biz yapsak, bizi çarmığa gererler. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu bağırmalıyız. Eleştirilebilir ama hukukun kendi ilkeleri çerçevesinde eleştirilebilir. Madem bu yargı kararına itiraz ediliyor, 4 Kasım 2019’da söylenmiş bir söz üzerinden 2 buçuk yıl sonra yargıya müracaat ediliyor. Bu hukuki bir durumdur. Madem bu yargı kararı eleştiriliyor ve 2 buçuk yıl sonra ‘ben bir yargı kararının mağduruyum’ deniliyor, neden bu kadar gecikildi?” ifadelerini kullandı.

YARGIYLA OYNANMAKTADIR

Soylu, yapılanların Bizans oyununa benzediğini vurguladı. “Kendi içlerindeki siyasal tartışmayı basamak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan bir süreç mevcut. Bu süreçten bir adım öne geçmek isteyenler var. Yargı devam ediyor ve kararını verecektir. Çöpünü toplamakta aciz bir belediye başkanı, İETT otobüslerini çalıştırmakta aciz olduğunu belirtti. Tüm bu yapamadıkları, hukukun verdiği bir karar üzerinden örtülmeye çalışılıyor. Siyasette her şey halkın önünde olur ve halk her şeyi görür. Tayyip Erdoğan, İstanbul’un ve tarihin gördüğü belediye başkanıdır. En başarısız belediye başkanı ile kıyaslamak büyük bir hadsizliktir” şeklinde konuştu.

DEVLETİN BİRLİĞİNE SAHİP ÇIKILIYOR

Bakan Soylu, belediyelerle ilgili terör soruşturmalarının gönderildiğini bildirdi. “Dün Mersin’de terörle irtibat nedeniyle bir soruşturma yapıldı, gözaltı olayı oldu. Eğer bu tür önlemler almıyor olsaydık, bugün atı alan Üsküdar’ı geçmişti. Devletin birliğini, bütünlüğünü ve masumiyetini korumaya devam edeceğiz. Birileriyle bir sözleşme yapılarak 17 tane kırsalcıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde barındıramayız. Teröre kapı aralırsak, bunun bedeli ağır olur. Ne olursa olsun, hakaret edilse de, iftira atılsa da, işimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İADE SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ve Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi hakkında da bilgi veren Soylu, “İade süreçlerinin kendine özgü bir rutini var. Bulgaristan’daki mahkeme farklı bir karar vermiş ve tekrar iade sürecine yönelik bir karar almış. Oradaki işleyiş tamamlandıktan sonra İnterpol üzerinden iadeyi temin etme süreci başlayacak. İkisinde de iade süreçleri yürüyor” şeklinde konuştu.