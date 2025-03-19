Bakan Tunç: Kanun Önünde Ayrıcalık Olmaz

BAKAN TUNÇ’TAN YARGI AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, siyaset gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütüne yardım suçu iddiaları hakkında konuşan Bakan Tunç, “Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Yargı mensuplarını tehdit etmek asla kabul edilemez. Yargı kararı herkes için bağlayıcıdır. Kanun karşısında ayrıcalık yok.” şeklinde ifadeler kullandı.

GÖZALTI KARARLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da dahil olmak üzere 106 şüpheli için bu sabah gözaltı kararları alındı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iki ayrı yürüttüğü soruşturmada, terör suçları soruşturma bürosu tarafından 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu soruşturmada şüphelilerin, terör örgütüne iştirak halinde yardım etme suçunu işledikleri iddia ediliyor. Diğer yandan, örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen diğer bir soruşturma için de 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Bu soruşturmada ise şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü çerçevesinde rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar işlediği iddiaları bulunuyor.

SORUŞTURMALAR GİZLİLİK İÇERİYOR

Her iki soruşturma ile ilgili toplamda 106 şüpheli için gözaltı kararları olduğu açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, soruşturma dosyalarında; MASAK raporları, vergi uzmanı incelemeleri, tevdi raporları, tanık beyanları gibi belgeler yer alıyor. Soruşturma, titizlikle yürütülüyor ve büyük bir hassasiyet gösteriliyor. Bakan Tunç, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı ve Anayasa’nın 9. maddesine atıfta bulunarak, yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerce kullanıldığını belirtti.

ADALLETİN İŞLEYİŞİNE DAİR UYARI

Hukukun üstünlüğünün esas olduğunu vurgulayan Tunç, “Kanunlar karşısında herkes eşittir; hiç kimseye ve zümreye ayrıcalık tanınamaz.” dedi. Anayasa’nın 138. maddesine göre mahkemelerin bağımsız olduğunu belirten Tunç, hiçbir kurum veya kişinin yargı yetkisini kullanmada mahkemelere emir veremeyeceğini ifade etti. Ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. maddesi uyarınca soruşturma evresinin gizliliği konusuna dikkat çekti. Bu gizliliğin adaletin sağlıklı işlemesi ve hak ihlallerinin önlenmesi açısından kritik olduğunu söyledi. Tunç, soruşturmalar hakkında dosya içeriğine vakıf olmadan değerlendirmelerde bulunmanın doğru olmadığını belirtti. Yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalara farklı anlamlar yüklemenin tehlikeli olduğunu ifade eden Tunç, sokak çağrıları yaparak kamuoyunu yanıltmaya yönelik hareketlerin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.