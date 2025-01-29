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Bakan Tunç’tan Gazetecilere Yasa Hatırlatması

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GÖZALTILAR ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, gözaltına alınan gazetecilere ilişkin düşüncelerini paylaştı. Tunç, “Hepiniz gazetecisiniz, ülkemizde basın hürdür, düşünce, ifade hürriyeti alabildiğine geniştir, gazeteciler de dokunulmaz değildir. Bir suç işlendiğinde savcılık devreye girer.” diyerek Türkiye’de basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

SAVCILIK SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİLER

Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gazetecilere yönelik başlattığı soruşturmayı da hatırlattı. Gazetecinin bilirkişi ile yaptığı iddia edilen bir telefon görüşmesini, karşı tarafın rızası olmadan yayınladığını belirten Tunç, “Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 132 ve 133. maddeleri, haberleşmenin gizliliğini ihlaldir.” dedi. Ayrıca, görüşmelere dair karşı tarafın rızası olmadan yayınlanan içeriklerin suç sayıldığını vurgulayarak, “Dolayısıyla da bu iddia nedeniyle başlatılan bir soruşturma.” şeklinde konuştu.

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