Bakan Tunç’tan Gazetecilerin Gözaltısı Açıklaması

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Bir bilirkişi ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinin Halk TV’de yayımlanmasının ardından gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınmasına dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi. Tunç, “Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz” ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan gazetecilerle ilgili ilk kez konuşan Bakan Tunç, AK Parti Grup toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ VE SUÇ DURUMU

Bakan Tunç, “Adalet Bakanı Tunç: Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma var bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur” şeklinde değerlendirmede bulundu. Ayrıca “Gazetecilik faaliyeti ile yapılan bir soruşturma değildir” diyerek, gazetecilere soru sordu: “Siz de gazetecisiniz, bir kişiyle telefon bağlantısını ifşa eder misiniz?”

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Bakan Tunç, “İmamoğlu sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik” açıklamasında bulundu. Bunun yanı sıra, “Yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var” ifadesini ekleyerek, İmamoğlu’na yönelik eleştirilerini sürdürdü.