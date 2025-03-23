Bakan Tunç’tan İBB Soruşturması Açıklaması

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi çeşitli suçlamalarla soruşturma açtı. Ayrıca, İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da arasında bulunduğu 7 şüpheli “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla araştırmalara tabi tutuluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklandı. Ancak, İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklu olması nedeniyle terörle ilgili tutuklama yapılması gereksiz görüldü.

ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB’ye yönelik devam eden soruşturmalar hakkında sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı. Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar zarfında, İBB Başkanı da dahil bazı şüphelilere yönelik olarak Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları alındığını belirtti. Yargı sürecinin, hukuk sisteminde denetime açık bir şekilde ilerlediğini ifade eden Bakan, ilgili soruşturmaların hâlâ sürdüğünü de vurguladı. Hâkimlerin ise yürüttükleri soruşturmalarda dosya içeriğine bağlı kalarak karar verdiklerini, isnat edilen suçlara dair iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki sonuçlara ulaşacaklarını belirtti.

“YARGI SÜRECİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ”

Adalet Bakanı, yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak değerlendirmeyi yanlış bulduğunu ifade etti. “Hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına yol açabilir” diyerek, Hukuk Devleti ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, yargıya duyulan güvenin bir gereği olarak sürecin tamamlanmasını beklemek gerektiğini ve yorumların itidalli bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Bakan, adaletin yalnızca bağımsız ve tarafsız yargı mercileri aracılığıyla tecelli ettiğini hatırlatarak, sorumluluk makamında olanların dikkatli ve özenli olmalarının önemine dikkat çekti. Bu süreçte, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğini yineledi.