Bakan Tunç’tan Soruşturmalarla İlgili Açıklama

HUKUKUN TEMELLERİ VE DEMOKRASİ ÖZGÜRLÜĞÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuku sadece kanunlar bütünü olarak görmekten ziyade toplumsal temelimizin temel taşı olduğunu vurguladı. Düşünce hürriyetinin geliştirilmesi için demokrasinin olmazsa olmazı olarak 23 yıldır önemli adımlar atıldığını belirtti. Son çeyrek asırda Türkiye’de siyasi katılımı artıran reformlarla bu katılımın artan bir düzeye ulaştığını ifade etti. Bakan Tunç, siyasal hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen unsurların ortadan kaldırıldığını söyledi.

İSTANBUL’DA KİŞİLER TUTUKLANDI

Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı soruşturma başlatıldı ve çıkar amaçlı suç örgütü kapsamındaki 48 şüpheli tutuklandı. Toplamda 51 kişi tutuklandı, 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi ve 14 kişinin yakalama çalışmaları sürüyor. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, kaynağı belirsiz paraların kişisel hesaplara aktarıldığı ve CHP İl Başkanlığı binasının satın alması sırasında haksız kazanç sağlandığı iddiaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

SİYASİ ALGIYA YER YOK

Kamuoyunda bazı kesimlerin, soruşturmanın siyasi saiklerle gerçekleştirildiği yönünde bir algı oluşturmaya çalıştığını belirten Tunç, bu iddiaları reddettiklerini vurguladı. Bazı grupların adli çalışmayı cumhurbaşkanıyla ilişkilendirmeye çalıştığını ifade etti. Herkesin bilmesi gerektiğini söylediği üzere, hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir delil varsa savunmanın mahkemede değil sokakta yapılması gerektiğini belirtti. Tarafsız ve bağımsız Türk yargısına güvenilmesi gerektiğini ifade eden Tunç, adaletin tecellisi için verilecek karara saygı gösterilmesinin hepimizin sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Ayrıca, uluslararası alanda çifte standartları reddettiklerini ve Türkiye’nin küresel çapta insan haklarını savunduğunu sözlerine ekledi.