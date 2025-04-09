Bakan Tunç’tan Tanal Açıklaması Yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Tunç, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın Adalet Bakanlığı önündeki eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tanal’ın yanlış bir konumda eylem yaptığını dile getiren Bakan Tunç, Tanal ile 16 yıl boyunca Meclis’te yan yana odalarda çalıştıklarını hatırlattı. Tunç, “Yoksa yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Gelmesi lazımdı. Direkt makama gelseydi, çay da yemek de söylerdik. O soğukta, yağmurun altında, çadırın içinde sabaha kadar mağdur olmasını ister miyiz? Milletvekili neticede. Komşumuz, 16 yıldır da bir hukukumuz var. Adalet Bakanlığı binasının önünde olsa yine görürüz. Kızılay’a bakan caddede eski Yargıtay binamızın önünü Adalet Bakanlığı zannetmiş ve orada eylem yapmış. Keşke önceden haber verseydi, ben onu Bakanlığa davet ederdim.” ifadelerini kullandı.

MAHIR POLAT’IN SAĞLIK DURUMUNA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Bakan Tunç, İBB’ye yönelik “terör” soruşturması çerçevesinde tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Polat’ın cezaevine alındığı günden bu yana şikayetlerinin sürdüğünü ve her seferinde doktor muayenesi yapıldığını belirten Tunç, Adli Tıp Kurumunun bazı tetkikler istediğini ve bu tetkiklerin hastanelerde gerçekleştirildiğini ifade etti. Tunç, “Tetkiklerin sonucu Adli Tıp’a intikal ettiğinde, Adli Tıp Kurumu bununla ilgili karar verecek. Bazı yanlış anlamalar da var. Ceza Güvenlik Tedbirleri Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda açıkça düzenlenmiş. Cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyecek tutuklularla ilgili de düzenleme var. Buna yönelik tam teşekküllü hastane ve Adli Tıp’ça onaylanan bir rapor varsa tutuklama yerine adli kontrol kararı verilebilir.” sözlerini kullandı.

DEM PARTİ ZİYARET TALEBİ

“DEM Parti’nin İmralı’yı ziyaret etmek için bir talebi oldu mu?” şeklindeki bir soruya Bakan Tunç, “İmralı ile ilgili yakınlarının bir görüşme talebi oldu. Orada barındırılan diğer hükümlülerle ilgili de talep oldu. Görüşmeler sağlandı, bayram görüşmesini yaptılar. DEM Parti’nin kurumsal olarak ayrıca şu anda İmralı’yla görüşme talebi söz konusu değil.” yanıtını verdi.