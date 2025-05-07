Bakan Uraloğlu, Dijital Güvenliği Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu İle TikTok Görüşmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok’un Türkiye ve Levant Bölge Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Başkanı Fatih Kafadar’ı kabul etti. Bakan Uraloğlu, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” diyerek dijital güvenliğin önemine vurgu yaptı.

Sosyal Medya Üzerine Değerlendirmeler

Görüşme sırasında sosyal medya alanında yürütülen önemli çalışmalar ele alındı. Uraloğlu, “Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla platformların sorumluluklarını ve iş birliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldık.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Dijital Güvenlik Önceliğimizdir

Dijital dünya ve sosyal medya kullanımının büyük fırsatlar sunduğunu ancak ciddi riskler de barındırdığını belirten Uraloğlu, siber zorbalığın, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu belirtti. “Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir konu ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri.” diyerek çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Dijital Düzenlemelerde Hedefler

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde özellikle 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımı üzerine kapsamlı istişareler gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Sosyal medya kullanımında yaş sınırına yönelik kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirten Uraloğlu, “13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.