Bakan Uraloğlu Hız Sınırını Aştı

BAKAN URALOĞLU’NDAN UYARI

Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabında Ankara – Niğde Otoyolu’nda otomobilin direksiyonuna geçtiği bir video yayınladı. Paylaşımında, direksiyona geçtiği zaman hız sınırını aştığını ve jandarma ekipleri tarafından gerekli cezai işlemin yapıldığını belirtti. Ayrıca, ceza tutanağını da takipçileriyle paylaştı.

HIZ SINIRINA UYMA ÇAĞRISI

Bakan Uraloğlu, “Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” şeklinde bir açıklama yaptı.