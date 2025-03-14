Bakan Uraloğlu’ndan Gaziray İçin Yeni Müjde

GAZİRAY ARAÇ TESLİMİ VE YOL TESTİ TÖRENİ

Gaziantep’te Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi başlangıç töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziray projesine dair önemli bilgiler paylaştı. Bakan Uraloğlu, “Yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz,” diyerek Gaziantep’in ulaşım altyapısına yeni bir soluk getirecek müjdeyi aktardı.

YERLİ VE MİLLİ DÖNEM BAŞLADI

Bakan Uraloğlu, törende Gaziray’ın 2022’de faaliyete geçtiğini hatırlatarak, “Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Gaziray, kent merkezini iki sanayi bölgesine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldırdı. 25,5 kilometrelik güzergâhta 16 istasyonla hizmet veren projede, 4 hatlı, elektrikli ve sinyalli bir demiryolu hattı inşa ettik. Toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hattı yaptık,” şeklinde konuştu. Bugün raylara inen ilk milli banliyö setinin önemine vurgu yapan Uraloğlu, “TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray Elektrikli Tren Setleri, Türkiye’nin yerli raylı sistem teknolojisindeki başarısını gösteriyor. İthal dönemini geride bırakıp, yerli ve milli bir dönemin kapısını Gaziantep’ten açıyoruz,” dedi.

TESLİMAT PLANI VE HIZ KAPASİTESİ

Uraloğlu, Gaziray için üretilen 32 vagondan oluşan 8 banliyö tren seti projesinin ayrıntılarını açıkladı: “İlk seti bugün teslim ettik ve dinamik yol testlerine başlıyoruz. Kalan 7 setten ilkini Haziran’a, 3 seti Ağustos’a, son 3 seti ise Ekim’e kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 vagondan oluşan 7 seti tamamlayacağız.” Her set, saatte 90 kilometre hız kapasitesine sahip, alüminyum gövdeye sahip ve 1000 yolcu taşıyabilecek biçimde tasarlandı. Araçlarda tekerlekli sandalye bölümleri, güvenlik kameraları ve bilgilendirme ekranları gibi modern donanımlar da yer alıyor.

YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ

Bakan, son 23 yıldaki yerli sanayideki gelişmelere dikkat çekti: “Kendi otomobilimizi, uydularımızı, İHA’larımızı, trenlerimizi üreterek küresel bir ihracat ülkesi olduk. Gaziantep’in efsane mucidi Mennan Usta’nın ‘Otobandaki araba, raydaki tren benim olsun’ sözü gerçek oldu.” Uraloğlu, Gaziray setlerinin Antep baklavasından ilham alınarak renklendirildiğini, böylece şehrin kültürel dokusunu yansıttığını belirtti.

GAZİANTEPLİLERİN ULAŞIM GELECEĞİ

Uraloğlu, Gaziantep’teki diğer projelere de değindi: “Son 23 yılda Gaziantep’in ulaşım ve haberleşme altyapısına 124 milyar lira yatırım yaptık. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nde %59 ilerleme kaydettik, 2027’de tamamlayacağız. Gaziantep-Şanlıurfa Hızlı Tren Etüt Projesi’ni ise yatırım programına aldık.” Ayrıca, Gaziantep Havalimanı’ndaki yolcu trafiğinin 2002’de 223 binden 2024’te 3 milyona kadar ulaşacağını da ekledi.

GAZİRAY İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu’nun “Yıl sonuna kadar 7 set daha teslim edeceğiz” açıklaması, Gaziray’ın yerli üretimle güçlü bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Törenin sonunda test sürüşü gerçekleştiren Uraloğlu, Gaziantep’in ulaşım altyapısına verdikleri önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Şehir, modern ve güvenli toplu taşımaya bir adım daha yaklaşmış oldu.