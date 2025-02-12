Bakan Uraloğlu: Suriye’nin Demiryolu Hasarlı

UYUMLU DEMİRYOLU PROJELERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber’de gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bakan Uraloğlu, “Suriye’nin demiryolu ciddi tahrip olmuş” ifadesiyle bölgedeki demiryolu altyapısının durumu hakkında bilgi verdi.

ALTYAPI VE GÜVENLİK

Bakan Uraloğlu, Suriye’deki demiryolu altyapısının yeniden inşa edilmesinin önemine değindi. Bu tür projelerin sadece ulaşım açısından değil, aynı zamanda bölgedeki güvenliği artırma açısından da kritik olduğunu belirtti. Uygulanan projelerin hem ekonomik hem de sosyal gelişimi hızlandıracağını vurguladı.

GELİŞTİRİLECEK PROJELER

Uraloğlu, Suriye ile yapılacak işbirliği ve projelerin hızlandırılmasına yönelik atılacak adımların yanı sıra, türünün pek çok insan için önemli bir katkı sağlayacağını da dile getirdi. Böylelikle bölgenin yeniden inşası ve iyileşmesi için gerekenleri yapmanın sürdürülebilir bir yol olduğunu ifade etti.