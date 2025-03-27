Bakan Yerlikaya: 1876 Kişi Gözaltında, 260 Tutuklu

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme dair önemli açıklamalar yapıyor. Yerlikaya, “Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize saldırıldı. Milli ve manevi aile değerlerimiz ayaklar altına alındı.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, adaletin sokaklarda değil, mahkeme salonlarında tecelli ettiğine dikkat çekerek, “Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz.” diyor.

SOKAK KÜRTÜRMASI VE YÜRÜYÜŞ İZİNLERİ

Bakan Yerlikaya, sokak kışkırtmalarının gerçeklerin üzerini örtmeyeceğini vurguluyor. Bakanlık olarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yönelik yapılan başvuruların yüzde 96’sının onaylandığını belirtiyor. “Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle ilgisi var mı?” diye sorarak, sokağa çağrı yapanların bu gerçeklerle yüzleştiğinde ne düşündüklerini sorguluyor. Yerlikaya, boykot çağrılarının yerli ve milli markalarımızın çalışanlarını zor durumda bırakma amacı taşıdığını ifade ediyor.

SON EYLEMLERİN SONUÇLARI

Son günlerde gerçekleşen eylemler sonucunda bin 879 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Bakan Yerlikaya, bu kişilerin 260’ının tutuklandığını ve 468’i hakkında adli kontrol verildiğini açıklıyor. “662’sinin işlemleri devam ediyor.” bilgisiyle birlikte 150 polisin de yaralandığını belirtiyor.