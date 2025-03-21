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Bakan Yerlikaya: 326 Şüpheli Tespit Edildi

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İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden provokatif içerik paylaşan 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Bu hesap yöneticilerinden 72’sinin yurtdışında bulunduğu bilgisi paylaşıldı. 54 şüpheli gözaltına alındı ve diğerlerinin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

GÖSTERİLERDE POLİS YARALANDI

Bakan Yerlikaya, önceki gece gerçekleştirilen gösterilerde 53 kişiye 2911 Sayılı Kanun’a muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından işlem yapıldığını aktardı. Olaylar sırasında 16 polisin yaralandığını belirten Bakan, yaralı polisler için acil şifalar diledi.

SİBER SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde yürüttüğü çalışmaların sürdüğünü vurguladı. “Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır,” ifadelerini kullanan Yerlikaya, suç ve suçlularla kararlı bir mücadele içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

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