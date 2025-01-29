Bakan Yerlikaya’dan Dönüş Yapan Suriyeliler Açıklaması

SURİYELİLERİN ÜLKEYE DÖNÜŞ SAYISI ARTILIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’ye dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya, “9 Aralık’tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017’den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı” diye belirtti.

YABANCILAR HAKKINDAKİ VERİLER PAYLAŞILDI

Göç Kurulu toplantısında çeşitli açıklamalar yapan Yerlikaya, Uluslararası Göç Örgütü verilerine dayanarak dünya genelindeki göçmen sayısının 281 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti. Türkiye’deki yabancı sayıları hakkında bilgi veren Bakan şöyle söyledi: “Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430’u Suriyeliler, 1 milyon 66 bin 13’ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220’sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor.”

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERİN ARTTIĞI VURGULANDI

Suriyelilerin geri dönüşleri hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, “Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı. 9 Aralık’tan bu yana; 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2017 yılından bu yana ise 821 bin 579 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı. Geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli destekleri sağlamayı sürdürüyoruz” dedi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERE YÖNELİK ÖNLEMLER DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı itibarıyla 142 bin 536 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve göçmen kaçakçılığına karşı 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 kişinin tutuklandığını aktardı. Yerlikaya, “Türkiye’de ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan yeni birimleri hayata geçirerek hızlı ve etkin bir sınır dışı mekanizması kurduk. Halihazırda 81 ilimizde; 270 Mobil Göç Araçımız bulunuyor. Mobil Göç Araçlarımızın faaliyete geçtiği Temmuz 2023 tarihinden 2024 yıl sonuna kadar; 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık. Böylelikle 168 bin 91 yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit ettik. Uygulamanın başladığı ilk 3 ayda, tespit edilen düzensiz göçmen oranı yüzde 74,5 iken; bu oran şu anda yüzde 2,8’e düştü” diye belirtti.