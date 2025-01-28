Bakan Yerlikaya, Kırgız Bakanla Bir Araya Geldi

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Ajikeyev ve ekibini Bakanlıkta ağırladıklarını belirtiyor. Bakan Yerlikaya, “Sayın Bakan ile afet öncesi, afet dönemi ve afet sonrasındaki işbirliği imkanları, bakanlıklarımız arasında eğitim ve tecrübe paylaşımı konularında değerlendirmelerde bulunduk.” diyor.

AFET YÖNETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Bakan Yerlikaya’nın açıklamaları, afet yönetimi konusundaki işbirliklerinin önemini vurguluyor. Gerçekleştirilen görüşmeler, iki bakanlık arasında eğitim ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesini hedefliyor.