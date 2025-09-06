Bakan Yerlikaya Şehit Polis Duyurdu

Gündem

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosundaki Polis Memuru Mustafa Karapınar’ın atış eğitimi sırasında yaşanan bir kaza sonucu şehit olduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, açıklamasında “Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Bakan Yerlikaya, “Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.” sözleri ile şehit olan polis memuruna ve ailesine duyduğu saygıyı gösterdi. Bu talihsiz olay, güvenlik güçlerinin başta eğitimi olmak üzere zorlu görevlerinin ne denli riskli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

