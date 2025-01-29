More
Gündem

Bakan Yerlikaya Suriyeli Sayısını Açıkladı

bakan-yerlikaya-suriyeli-sayisini-acikladi

İÇİŞLERİ BAKANI SURİYELİLERİN SAYISINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki Suriyelilerin güncel sayısını açıkladı. Göç Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430’unu Suriyeliler; 1 milyon 066 bin 13’ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220’sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor.” ifadelerine yer verdi.

TOPLAM YABANCI SAYISI VE DAĞILIMI

Ali Yerlikaya’nın belirttiğine göre, Türkiye’deki yasal olarak kalan yabancılar arasında Suriyelilerin sayısı oldukça yüksek. Bunların yanı sıra ikamet izni olan yabancılar ile uluslararası koruma altındaki kişilerin de rakamları dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Saniye Yüksekdağ Evinde Ölü Bulundu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ablası Saniye Yüksekdağ, Adana'nın Çukurova ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Erdoğan, Hamas Heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve HAMAS heyetini kabul ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.